Parma v boj za obstanek z romunskim biserom

Dennis Manje v tej sezoni za FCSB na 19 tekmah dosegel 17 golov in sedem podaj, s Parmo pa je podpisal do junija 2025. Novo moč v napadu ima tudi Benevento, ki si je od moskovskega CSKA izposodil 21-letnega in 194 centimetrov visokega Argentinca Adolfa Gaicha. Tega lahko po koncu tudi odkupi. Gaich je za CSKA, ki je zanj plačal 8,5 milijona evrov, na 18 tekmah dosegel en zadetek, pred tem pa je za San Lorenzo na 27 tekmah zadel sedemkrat.