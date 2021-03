Inter trpel v Parmi, a le prišel do dragocene zmage

V 71. minuti pa je klonil tudi Samir Handanović, ki je tako kot Kurtić igral celo tekmo, v Interjevih vratih, ko ga je z volejem z desetih metrov premagal Hernani. Nogometaši Atalante, pri katerih je Josip Iličićzačel v prvi postavi, so v sredo premagali Crotone s 5:1. Genoa Mihe Zajca je gostila Sampdorio in igrala 1:1, z enakim izidom pa se je končal tudi boj drugouvrščenega Milana in Udineseja. Na drugih sredinih tekmah sta se Sassuolo in Napoli razšla s 3:3, Fiorentina je izgubila z 1:2 proti Romi, Benevento je z 0:3 izgubil proti Veroni, Cagliari pa je z 1:0 odpravil Bologno. Že v torek je Juventus premagal Spezio s 3:0, Lazio in Torino pa sta ostala brez tekme.