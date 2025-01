'Parni valjak' bo na pota stare slave skušal vrniti Blagojević

Srđan Blagojević ima bogate izkušnje v srbskem in mednarodnem nogometu. Med drugim je v sezoni 2021/22 osvojil naslov z Astano v Kazahstanu, lepe izide je beležil tudi v madžarski ligi z Debrecenom.

"Zame je nova funkcija velika čast in izziv. Ne glede na vse okoliščine nisem imel niti najmanjše dileme. Želim si, da s trdim delom in predanostjo stabiliziram ekipo in da napredujemo v igri. Zavedam se težke naloge ter pričakovanj navijačev in javnosti. Verjamem, da klub lahko vrnemo tja, kamor spada," besede 51-letnega strokovnjaka povzema STA.