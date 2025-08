Pesem navijačev Zvezde zadonela na stadionu Partizana in razjezila črno-bele

Ko se je z zvočnikov na stadionu razlegla znana pesem navijačev Zvezde, so vsi prisotni pobesneli. Takoj so sledili glasni žvižgi in kletvice Grobarjev, saj gre za tako prepoznavno navijaško pesem, da jo v Srbiji prepozna vsak nogometni navdušenec že po prvem taktu. Pesem je bila hitro prekinjena, a posledice ostajajo.

Partizan je že ob polčasu izdal sporočilo za javnost. "Na našem stadionu je približno 30 minut pred začetkom tekme proti kragujevškemu Radničkemu 1923 prišlo do incidenta, ko je bilo z ozvočenja predvajano neprimerno zvočno gradivo. Obveščamo javnost in naše navijače, da bomo zaradi te sabotaže po interni preiskavi prekinili pogodbo ter vložili tožbo proti odgovorni osebi, ki to storitev opravlja že dalj časa," so zapisali.