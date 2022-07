Pascal Juan Estrada iz Wolverhamptona v Olimpijo

Za Wolverhampton je v dresih ekip do 18 in do 23 let skupno odigral 62 tekem. Pred odhodom v Anglijo se je Pascal Juan Estrada, ki je zbral tudi dva nastopa v dresu avstrijske reprezentance do 18 let, doma dokazoval pri klubih ASKÖ Leonding, Superfund Pasching in LASK Linz.

Branilec, ki se znajde tudi na položaju zadnjega veznega nogometaša, se je z Olimpijo, v dresu katere bo morda debitiral že nocoj, dogovoril za pogodbo do 31. maja 2024.