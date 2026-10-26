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Pasji heroj rešil nekdanjega nogometaša, ki je potreboval 50 šivov

London, 26. 10. 2026 19.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Jermaine Pennant in njegov pes

Nekdanji nogometaš Liverpoola in londonskega Arsenala Jermaine Pennant je na svojem Instagram profilu delil novico, da je bil žrtev napada nemškega ovčarja. Ta je svoje čekane zasadil v njegovo nogo in ni izpustil, dokler ni interveniral Angležev lastni kosmati ljubljenček. Nesrečni Pennant je po napadu potreboval več kot 50 šivov.

Poškodba Jermaina Pennanta
Poškodba Jermaina Pennanta
FOTO: Instagram

Jermaine Pennant si je v igralnih časih ustvaril zelo spoštljivo premierligaško kariero, v kateri je med drugim nosil tudi dres Liverpoola in Arsenala. 43-letnik je kljub temu venomer naslovnice polnil s svojimi dejanji zunaj igrišča. Podobno je bilo tudi tokrat, ko je na svojih družbenih omrežjih obelodanil, da ga je med sprehodom napadel nemški ovčar.

Žival ga je napadla, medtem ko je Pennant sprehajal svoja dva psa, in mu zadala hudo poškodbo na desni nogi. Pes je s čekani zagrabil Angleževo desno nogo in je ni izpustil, vse dokler ni posredoval eden od njegovih ljubljenčkov. King, kot ga je poimenoval Pennant, je pregnal "napadalca" in rešil svojega lastnika. Med herojsko intervencijo ni utrpel nikakršne poškodbe.

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"Moj heroj. Še vedno skrbi zame in me varuje. King, ti si legenda in prav zares človekov najboljši prijatelj. Med napadom ni utrpel hujših poškodb, a je bil popolnoma okrvavljen, na srečo kri ni bila njegova," je med drugim zapisal 43-letni Anglež.

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jermaine pennant napad psa poškodba šivi

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