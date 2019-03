Pat na derbiju v Ljubljani, ki bolj ustreza Mariborčanom

Ljubljančani, ki so med drugim igrali brez kaznovanega Asmirja Suljića, so si želeli, da bi v dvobojih z Mariborom po skoraj natančno petih letih dosegli domačo zmago in tako ohranili upe na naslov prvaka. Čeprav so bili gostitelji v drugem polčasu precej boljši, imeli tudi več priložnosti, pa niso premagali Kenana Pirića. Štajerci, ki so pogrešali Denisa Klinarja, Marka Šulerja, Jana Mlakarja, Blaža Vrhovca, Gregorja Bajdetain Luke Uskokovića, imajo tako še naprej velikih deset točk prednosti. Prvi polčas je minil v enakovredni predstavi, v kateri sta imeli obe ekipi obdobja premoči. Ne enim ne drugim pa ni uspelo resno ogroziti tekmečevih vrat. A kljub temu velja izpostaviti nekaj poskusov, prvega v deseti minuti, ko je Stefan Savić zgrešil cilj.

Pet minut pozneje so imeli Mariborčani prvo nevarnejšo akcijo, po kotu z desne strani je Alexandru Cretuprišel sam do strela na drugi vratnici, a je žogo slabo zadel, tako da je končala nazaj v igrišču. Deset minut zatem je Luka Zahovićprišel do strela z osmih metrov, blokiral pa ga je Macky Bagnack. Mariborčani so ob tem zahtevali najstrožjo kazen zaradi Bagnackovega igranja z roko. V 29. minuti je Jan Adrejašič z volejem žogo poslal mimo gola, v tistih trenutkih je imela Olimpija svoje obdobje pritiska, ki pa ga kljub nekaj konkretnejši igri v napadu ni unovčila.

Najlepšo priložnost dotlej je v 48. minuti zapravil Rok Kidrič, potem ko je po podaji z leve strani s strelom z glavo zatresel prečko. V 49. minuti je s 25 metrov sprožil še Goran Brkićter zadel vratnico. Isti igralec je v 58. minuti izvedel še prosti strel malce z leve strani z 20 metrov, Kenan Pirićje žogo odbil v kot. V teh trenutkih je imela domača zasedba pobudo na igrišču, Brkić in Pirić pa sta se znova "srečala" v 72. minuti, spet je bil uspešnejši mariborski vratar. Le nekaj trenutkov pozneje je z glavo iz ugodnega položaja zgrešil Savić, na drugi strani pa je Mario Jurčevićv zadnjem trenutku blokiral še en Zahovićev strel. To je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Prva liga Telekom Slovenije, izid:

Olimpija - Maribor0 : 0