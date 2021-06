Patrick Vieira bo novi trener Crystal Palaca

The Athletic poroča, da bo Francoz, ki je do zdaj vodil New York City FC in Nico v primeru pravočasno zaključenega postopka za pridobitev vizuma prevzel vodenje londonske ekipe, ko se začnejo priprave na prihajajočo sezono. Patrick Vieira naj bi bil prisoten že na prvotnem seznamu želja vodilnih na Selhurst Parku. Na omenjenem seznamu naj bi bili tudi trenutni trener Burnleyja Sean Dyche, nekdanji trener Chelseaja Frank Lampard in nekdanji igralec Palacea Valerien Ismael.

V zadnjih tednih so Londončane najbolj povezovali z nekdanjim trenerjem Wolverhampton Wanderersov Nunom Espiritom Santom in Lucienom Favrejem. Po izčrpnih pogajanjih oba nista podpisala pogodbe s klubom, ki je lansko sezono v Premier ligi zaključil na 14. mestu, čeprav naj bi Švicar že sprejel ponudbo triletne pogodbe. Novega trenerja sicer čaka obilica dela, saj kar 11 igralcem Palacea v kratkem poteče pogodba.