Paul Pogba si želi, da bi Solskjaer ostal na mestu glavnega trenerja 'rdečih vragov'

Nekdanji napadalec 'rdečih vragov' je bil sprva mišljen kot začasni vršilec dolžnosti do konca sezone, ko naj bi se vrnil v domači Mölde, kjer je bil trener pred prihodom na Old Trafford. A dvignjena rezultatska krivulja, na oko všečen nogomet in izboljšana kemija med igralci ter trenerjem so poskrbeli, da je Ole Gunnar Solskjaerkar naenkrat postal glavni kandidat za trenerja tudi v prihodnji sezoni.



Želje po tem ne skriva niti večina igralcev, kot zadnji je za Sky Sports o tem spregovoril eden največjih zvezdnikov kluba z Old Trafforda Paul Pogba: "Seveda si vsi želimo, da bi Solskjaer obdržal trenersko službo. Imava odličen odnos, kar velja tudi za ostale. Vedel je, kaj mora storiti, da nam (igralcem, op. p.) povrne samozavest. To mu je odlično uspelo."