Payet proti navijačem zalučal plastenko, sledila sta vdor in prekinitev tekme

Incident se je zgodil, ko je nogometaš Marseilla Dimitri Payet proti navijačem zalučal plastenko, ki so jo ti vrgli na igrišče. Navijači so prihrumeli na igrišče in hoteli fizično obračunati z gostujočimi igralci, kar so v zadnjem trenutku preprečili domači nogometaši in varnostniki. Tekma se po dobre pol ure še ni nadaljevala, saj so igralci Marseilla po poročanju francoskih medijev od sodnika zahtevali, da izprazni del tribune z navijači Nice.

Pred prekinitvijo je bil izid 1:0 za domače.