Nogomet

Peček: Domači Euro je nagrada za leta odrekanja

Ljubljana , 26. 12. 2025 18.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Marko Peček

Med odštevanjem dni do težko pričakovanega začetka futsal evropskega prvenstva v Sloveniji je NZS v novi oddaji To je naš futsal pod drobnogled vzela izkušenega vratarja Marka Pečka.

Marko Peček se je kot otrok navduševal nad Messijem in brazilskim Ronaldom, predvsem pa nad Casillasom in Buffonom, ki ju ima za svoja idola. 

Sprva je bil igralec, potem pa je na eni tekmi selekcije U8 manjkal vratar. Trener je vprašal, ali se kdo javi za v gol. Marko je dvignil roko. "Dejansko dober občutek, pomembnega sem se počutil," priznava zdaj, pa tudi, da mu je šlo na golu dobro. Tako je tudi ostalo. "Včasih si rečem, kaj mi je tega treba bilo. Če bi igral, bi se lahko kaki žogi izmaknil, da ne bi peklo. A ko si na golu, ni odmikanja. Tako sem se odločil. Tudi kakšna modrica več je bila. A če je modrica, to pomeni obrambo. To pa šteje." 

V mlajših selekcijah je igral za Rogaško v 2. mladinski in kadetski ligi, bili so zmagovalci MNZ Celje, največji uspeh v nogometni karieri pa šteje uvrstitev z NK Rogaška v 2. SNL.

Preberi še Slovenci že odštevajo do Eura: 'Najlepše je igrati pred domačimi ljudmi'

S pomočjo očeta kombiniral Rogaško in Dobovec

Futsal je začel igrati pri starosti 16 let. To so bili časi, ko se je v klubu Futsal Dobovec ustvarjala nova dobra generacija U18. Iskali so vratarja, trenerja pa sta bila brata Rok in Alen Mordej. "Oče je rekel, da me podpira: vozil me je na treninge v NK Rogaška, potem še na treninge FK Dobovec," poudari Peček, za katerim je danes 15 let igranja v FK Dobovec – s katerim je bil državni, pokalni in superpokalni prvak, v ligi prvakov pa šesti v Evropi. V članski vrsti je bil lep čas zamenjava za Damirja Puškarja, potem pa je hrabro stopil v njegove čevlje in postal junak finala 1. SFL v sezoni 2022/2023.

Včasih jih je gledal, danes del njih

Leta 2023 je prišel tudi poziv za igranje za Slovenijo. Prvič je članski dres oblekel na tekmi Črna gora – Slovenija (3. marca 2023). "To pa je bila češnja na torti. Spomnim se, kako sem gledal vse moje soigralce, ko so v najboljših letih Dobovca odhajali na reprezentančne akcije. Pa sem pri sebi pomislil, pa bom tudi jaz kdaj morda ... Sanjal sem, mikalo me je ... Hvala Bogu, zdaj sem poleg! To je nagrada za celo kariero, za vsa odrekanja. Verjemite, da je bilo veliko odrekanj," prizna 32-letnik, ki sicer pridno dela v enem od mariborskih podjetij, letos pa se je tudi poročil. Sedanjo ženo je spoznal pred desetimi leti na poroki soigralca Damirja Repinca.

"Želim si, da bom zdrav, veselim se domačega evropskega prvenstva in polnih Stožic," je še zaključil. 

futsal euro marko peček vratar

