Peček: Domači Euro je nagrada za leta odrekanja

Marko Peček se je kot otrok navduševal nad Messijem in brazilskim Ronaldom, predvsem pa nad Casillasom in Buffonom, ki ju ima za svoja idola.

Sprva je bil igralec, potem pa je na eni tekmi selekcije U8 manjkal vratar. Trener je vprašal, ali se kdo javi za v gol. Marko je dvignil roko. "Dejansko dober občutek, pomembnega sem se počutil," priznava zdaj, pa tudi, da mu je šlo na golu dobro. Tako je tudi ostalo. "Včasih si rečem, kaj mi je tega treba bilo. Če bi igral, bi se lahko kaki žogi izmaknil, da ne bi peklo. A ko si na golu, ni odmikanja. Tako sem se odločil. Tudi kakšna modrica več je bila. A če je modrica, to pomeni obrambo. To pa šteje."

V mlajših selekcijah je igral za Rogaško v 2. mladinski in kadetski ligi, bili so zmagovalci MNZ Celje, največji uspeh v nogometni karieri pa šteje uvrstitev z NK Rogaška v 2. SNL.