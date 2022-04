Pedri morda že predčasno zaključil sezono

Mladi vezist je poškodbo utrpel ob koncu prvega polčasa na četrtfinalni tekmi Lige Evropa – ogledali ste si jo lahko na Kanalu A in VOYO –proti nemškemu Eintracht Frankfurtu, ki je napredoval s skupnim izidom 4:3.

Trener Xavi ga je v drugem polčasu tako zamenjal z nizozemskim vezistom Frenkijem de Jongom. "Testi v petek zjutraj so pokazali, da si je Pedri strgal stegensko mišico," so naznanili iz španskega kluba. Katalonski mediji poročajo da bo 19-letnik za okrevanje potreboval vsaj mesec dni. V španski ligi je letos nastopil dvanajstkrat, dosegel je tri gole in eno asistenco.