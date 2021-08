Pedri tudi uradno najbolj izkušen mlad igralec na svetu

Na seznamu so igralci, ki svojega 20. rojstnega dne še niso praznovali in zajema srečanja, ki so bila odigrana do 16. avgusta 2021. Na samem vrhu je s kar 49. odigranimi tekmami in 3827 minutami na nogometnih igriščih Barcelonin 18-letni dragulj Pedri Gonzalez. Seznam, na katerem so upoštevali tudi zahtevnost lige za Pedrijem uvršča 19-letnika Manchester Uniteda Masona Greenwooda, ki je letos odigral že 36 tekem (2327 minut). Tretji je 19-letni Portugalec Nuno Mendes (Sporting CP) z 2167 minutami na 27 srečanjih.