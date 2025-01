Pedri: Osvojiti trofejo proti Real Madridu prinaša še dodaten čar

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Katalonci so v polfinalu izločili Athletic iz Bilbaa (2:0), toda Nemec po tekmi ni bil zadovoljen. Izpostavil je številne napake: "V finalu moramo igrati precej bolje, kot smo proti Athleticu. Naredili smo preveč napak, moramo jih zmanjšati. Madrid je ena izmed najboljših ekip v tranziciji iz obrambe v napad, oni izkoristijo priložnosti, ki jim jih ponudiš."

Nemški trener Hansi Flick si želi osvojiti svojo prvo lovoriko na klopi Barcelone, vendar se zaveda, da je med njim in naslovom španskega superpokala eden najmočnejših nasprotnikov v svetovnem nogometu. S takšnimi besedami je pred finalom opisal Real Madrid, a dodal, da so na tekmeca popolnoma pripravljeni.

"Moji igralci morajo pozabiti na hrup, ki se dogaja okoli njih. Moramo biti močni. Način, na katerega želimo igrati, je Barcin način, ki nam je tako dobro uspel na zadnjem El Clasicu. Nič ne bomo spreminjali, kljub vsemu pa je vsaka tekma nov izziv. Finale se začne z 0:0, želimo si le dobro igrati in zmagati. Zmaga bi dvignila našo samozavest pred nadaljevanjem sezone," pravi Flick.

Ancelotti pred el clasicom: Nihče ne more zanikati, da smo napredovali

Pedri: Želeli se bodo maščevati za visok poraz

Za hitrost in preigravanje v napadu Barcelone sta zadolžena Lamine Yamal in Raphinha, v obrambi breme prevzemata Pau Cubarsi ter Inigo Martinez, toda Pedri je tisti, ki določa tempo igre in predstavlja gonilno silo Flickove čete.

"Uživam na igrišču. Vseeno mi je, na katerem položaju igram. Igranje za Barco me vselej motivira, vse od prve tekme. Počutim se udobno, pritiskamo visoko, hitro pridobimo posest, takšen nogomet mi je všeč," je zagotovil Pedri in dodal: "Ekipa je motivirana in se res veseli igranja v tem finalu. Na voljo je trofeja, osvojiti lovoriko proti Real Madridu pa prinaša še dodaten čar."