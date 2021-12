Pedri: Prepričan sem, da smo s Xavijem na pravi poti

Ta teden je namenjen nogometnim tekmam zadnjega kroga skupinskega dela Lige prvakov. V sredo čaka Barcelono obračun z münchenskim Bayernom. Na Allianz Areni gostujoče Katalonce čaka vse prej kot lahka naloga. Bavarci z odličnim Robertom Lewandowskim na čelu nimajo več skrbi, saj so trdno zasidrani na prvem mestu skupine E, toda moštvo na drugi strani krvavo potrebuje zmago. Morebiten poraz Kataloncev in zmaga Benfice, ki bo imela veliko lažjo nalogo, bi pomenila pravo katastrofo v katalonskem klubu. Spomnimo – Bayern je prvo tekmo na Camp Nouu dobil z rezultatom 3:0. Velik manko Barcelone bo tudi odsotnost še vedno poškodovanega čudežnega dečka Pedrija, ki je spregovoril o prejeti nagradi za najboljšega mladega nogometaša. Prenos nogometne poslastice ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Tekma prestiža za Bavarce proti tekmi trpljenja za Katalonce. Vsekakor nas v sredo čaka nogometni spektakel, ki bo za nogometaše iz Barcelono morebiti tudi usoden. Sobotni ligaški poraz Blaugrane na domačem igrišču proti Betisu vsekakor ni dobra napoved pred sredinim obračunom. Šlo je za prvi poraz Xavija na vroči katalonski klopi. Kljub realnemu pogledu na trenutno stanje pa je trener Barcelone prepričan, da njegovi igralci lahko premagajo bavarski klub. "Ekipa je sposobna iti tja in zmagati. To je naš cilj, gremo na enega izmed najtežjih gostovanj, toda pripravljeni smo in borili se bomo." Zadnji poraz je bil že šesti v tej sezoni v vseh tekmovanjih in tretji na Camp Nouu, toda najverjetneje zelo boleč za novega trenerja. "Taktično moramo biti pametnejši." Vezist Barcelone Pedri, ki je še vedno poškodovan, kar predstavlja še dodatne težave Kataloncev pred sredinim obračunom, pod okriljem novega trenerja še ni zaigral, je pa prepričan, da so z njim na pravi poti. "Xavi ima zelo jasno predstavo o igri," zagotavlja nogometaš v intervjuju za France Football. Prepričan je, da je prihod Xavija Hernandeza, novega trenerja, zelo koristen za moštvo Barce. "Prepričan sem, da se bomo z novim trenerjem izboljšali."

Pedri, eden izmed ključnih igralcev Barcelone, ki je v zadnji sezoni odigral tudi daleč največ tekem, je bil pred kratkim izbran za najboljšega mladega igralca na svetu. Italijanski časnik Tuttosport mu je podelil nagrado Golden Boy, izbor Italijanov pa je potrdil tudi France Football, ki je mlademu nogometašu podelil svojo različico nagrade, poimenovano po Raymondu Kopi. "To je nagrada za dobro opravljeno delo čez celo leto in neverjetno je biti zmagovalec," je dejal Pedri. Nogometaš upa, da bo to le začetek velike kariere, zelo je ponosen na to, da je nasledil dva nogometna velikana, kot sta Kylian Mbappe in Matthijs de Ligt.

icon-expand Pedro Gonzalez Lopez Pedri FOTO: AP

Leto, ki ga je izstrelilo med nogometne čudežne dečke, opisuje takole. "Tekma proti Juventusu v Torinu bo še naprej posebna, to je bil moj začetek v Ligi prvakov, poleg tega, da smo zmagali, je celotno moštvo odigralo zelo odlično." Druga stvar, ki jo je izpostavil, je bivši soigralec Lionel Messi. "Z njim je preprosto zabavno. Ne sprašuješ se ničesar, enostavno veš, da bo naredil stvari vrhunsko." Dotaknil pa se je tudi svojega bivšega kluba Las Palmas. Klubu je zelo hvaležen za vse izkušnje in ponujene priložnosti. "Vsak otrok s Kanarskih otokov sanja, da bi zaigral za ta klub. Gre za eno izmed najpomembnejših ekip. Tam sem se veliko naučil. Druga španska liga je bistveno težja. To je drug nogomet. Močnejši, bolj fizičen. Tam sem nabral veliko dragocenih izkušenj." Na drugi strani pa se spominja, kako Real Madrid v njem ni videl pravega potenciala in mu posledično ni ponudil priložnosti, ki bi jo zagotovo dobro izkoristil.