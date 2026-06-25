Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Pedri še dodatno razburkal vode: Upam, da Alvarez podpiše za Barco

Barcelona, 25. 06. 2026 18.48 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Pedri, Lamine Yamal in Pau Cubarsi

Sagi o prihodnosti Juliana Alvareza ni videti konca. Po tem, ko je argentinski napadalec po tekmi z Avstrijo sam izrazil željo po odhodu iz španske prestolnice, je seveda sledil plaz ugibanj in namigovanj o njegovem naslednjem delodajalcu. Pri atletih so odločni, da ga ne bodo prodali Barceloni, medtem pa najboljši vezist katalonskega ponosa odkrito fantazira o njegovem prihodu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Špansko izbrano vrsto čaka izredno pomembna preizkušnja proti Urugvaju, ki bo odločila o tem, kdo bo v skupini H zasedel prvo mesto. Tabor rdeče furije se tako intenzivno pripravlja na nadaljevanje mundiala, a obenem ne more pobegniti medijskim vprašanjem in ugibanjem, ki se navezujejo predvsem na klubski nogomet. Na Iberskem polotoku je eno izmed bolj perečih športnih vprašanj trenutno: kakšna bo prihodnost Juliana Alvareza?

Preberi še 'Barca je nespoštljiva. Lažejo nam, igralcem, medijem in svojim navijačem'

Jasno je, da si eden najboljših osrednjih napadalcev na svetu poleti želi zapustiti Atletico Madrid, a o njegovem morebitnem naslednjem delodajalcu zaenkrat obstajajo zgolj govorice in namigovanja. Najdlje interes kaže Barcelona, ki Alvareza snubi že več mesecev. Atleti so dali javno vedeti, da s katalonskim ponosom zaradi njihovega neprofesionalnega obnašanja ne mislijo sklepati kupčij. Kljub temu pa se vprašanju o potencialnem novem soigralcu ni mogel izogniti vezist Blaugrane Pedri, ki je še dodatno podpihal govorice: "Mislim, da bi se moralo zgoditi ogromno stvari, da bi Julian prišel v Barcelono. Vedno sem govoril, da si v mojem klubu želim najboljše igralce. Alvarez je odličen nogometaš, zato bi njegov prihod seveda pozdravil," je izjavil 23-letnik.

pedri julian alvarez barcelona atletico madrid

Kek o uspehu BiH: Čestitke državi, ki živi za reprezentanco

Real Madrid 80 milijonov vrednega Paza odkupil za devet milijonov

24ur.com 'Ne verjemite vsemu, kar vidite, zlasti, če je povezano z Barcelono'
24ur.com Alvarez povzročil kaos v Madridu: Želim si zapustiti Atletico
24ur.com Alvarez prvič po sporni enajstmetrovki: Dvojnega dotika nisem čutil
24ur.com Nezadovoljni Leao in upajoči Katalonci: Bi se lahko le preselil v Barcelono?
24ur.com Barca gladko slavila proti Osasuni, toda tri točke (še) niso v žepu
24ur.com Žvižgi in Viniciusov obup, Arbeloa ga brani: Z njim smo osvajali Lige prvakov
24ur.com Katalonski mediji prepričani: Real je besen na Modrića, podaljšanje pogodbe visi v zraku
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
25. 06. 2026 20.01
Seveda že kliče. Je pa poudaril da samo Barca
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763