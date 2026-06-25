Pedri še dodatno razburkal vode: Upam, da Alvarez podpiše za Barco

Špansko izbrano vrsto čaka izredno pomembna preizkušnja proti Urugvaju, ki bo odločila o tem, kdo bo v skupini H zasedel prvo mesto. Tabor rdeče furije se tako intenzivno pripravlja na nadaljevanje mundiala, a obenem ne more pobegniti medijskim vprašanjem in ugibanjem, ki se navezujejo predvsem na klubski nogomet. Na Iberskem polotoku je eno izmed bolj perečih športnih vprašanj trenutno: kakšna bo prihodnost Juliana Alvareza ?

Jasno je, da si eden najboljših osrednjih napadalcev na svetu poleti želi zapustiti Atletico Madrid, a o njegovem morebitnem naslednjem delodajalcu zaenkrat obstajajo zgolj govorice in namigovanja. Najdlje interes kaže Barcelona, ki Alvareza snubi že več mesecev. Atleti so dali javno vedeti, da s katalonskim ponosom zaradi njihovega neprofesionalnega obnašanja ne mislijo sklepati kupčij. Kljub temu pa se vprašanju o potencialnem novem soigralcu ni mogel izogniti vezist Blaugrane Pedri, ki je še dodatno podpihal govorice: "Mislim, da bi se moralo zgoditi ogromno stvari, da bi Julian prišel v Barcelono. Vedno sem govoril, da si v mojem klubu želim najboljše igralce. Alvarez je odličen nogometaš, zato bi njegov prihod seveda pozdravil," je izjavil 23-letnik.