Pedri že zasluženo uživa na počitnicah

Pedri je za Barcelono in špansko reprezentanco v letošnji sezoni odigral kar 73 tekem. Ko se je španska La liga končala, se je s Španijo uvrstil v polfinale evropskega prvenstva ter finale nogometnega turnirja na olimpijskih igrah na Japonskem, kjer je morala Španija priznati premoč Brazilcem, ki so ubranili olimpijsko zlato medaljo iz Ria leta 2016. Pedri je tako igralec, ki je v sezoni 2020–2021 odigral največ tekem, toda po končanem dogajanju v Tokiu si ni vzel časa za počitek, kajti takoj se je priključil treningom svoje ekipe. Za Barco je zaigral na prvih dveh tekmah prvenstva (dosegli so eno zmago ter en neodločen rezultat), šele sedaj pa se je odpravil na zaslužen dopust.

Španski reprezentant se je ob prihodu na Tenerife odpravil v rodni Teguestej, kjer so mu družina in prijatelji pripravili pravo dobrodošlico. Sodelovali so tudi lokalni politiki ter nekdanji igralci iz kluba, v katerem se je vse začelo – UD Tegueste. "Vse, kar sem doživel, je noro," je dejal Pedri. "Hvaležen sem za vse!" Pokomentiral pa je tudi svoje prve dni pri Barceloni ter kako mu je bilo nerodno pred novimi soigralci. Kasneje je sklenil, da so vsi povsem preprosti, z njimi pa se lahko pogovarjaš kot prijatelj. Pedri, ki pravi, da sam poskuša biti "normalen fant", je zdaj tudi sam ena izmed zvezd na Camp Nou in tudi njega bodo nekateri mladi igralci gledali tako, kot je on gledal nove soigralce prve dni v klubu.