Pedro junak Rome v Vidmu

Čeprav Sassuolo ni igral tako dobro, kot kaže končni izid, so izbranci Roberta De Zerbija na koncu vpisali visoko zmago. Domenico Berardije zadel v 19., Francesco Caputo z bele pike v 58. ter nato še v 85. minuti in Manuel Locatelli v sodniškem dodatku. Caputo je od sezone 2018/19 v Serie A dosegel 40 zadetkov, več od njega v tem obdobju leCristiano Ronaldo (55), Ciro Immobile (52) in Duvan Zapata (41). Na drugi tekmi je Romi prvo zmago sezone zagotovil Pedro, ki je v 55. minuti zadel s strelom z dobrih 20 metrov. Tekmo med Genoo in Torinom so prestavili zaradi novega koronavirusa v vrstah prve, kjer igra tudi Miha Zajc. O okužbi so sicer poročali tudi v vrstah Atalante, ki pa naj bi v nedeljo vendarle gostila Cagliari.

Lokalne zdravstvene oblasti pa so Napoliju, kot pravijo v klubu, prepovedale pot v Torino na nedeljski derbi z Juventusom, pri obeh so namreč odkrili primere okužb. A pri Juventusu načrtujejo, da bodo tekmo igrali. Usoda tekme uradno še ni znana.

Izidi, 3. krog:

Fiorentina - Sampdoria 1:2 (0:1)

Vlahović 72.; Quagliarella 42./11-m, Verre 83.



Sassuolo- Crotone 4:1 (1:0)

Berardi 19., Caputo 58./11-m, 85., Locatelli 93.; Simy 49./11-m

Udinese -Roma 0:1(0:0)

Pedro 55.