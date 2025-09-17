Pedro Lucas podaljšal pogodbo z Olimpijo

Pedro Lucas se je zeleno-belim pridružil poleti 2023 iz portugalskega drugoligaša Mafra in za zeleno-bele zabil 12 golov ter dodal šest asistenc. Njegov doprinos je bil ključen predvsem v Konferenčni ligi v lanski sezoni, kjer je v kvalifikacijah zabil tri gole in enega v ligaški fazi ob veliki zmagi proti LASK-u v Stožicah.