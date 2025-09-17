Svetli način
Nogomet

Pedro Lucas podaljšal pogodbo z Olimpijo

Ljubljana, 17. 09. 2025 06.54 | Posodobljeno pred eno minuto

M.J.
Brazilski napadalec Pedro Lucas je z Olimpijo podaljšal pogodbo do konca sezone 2026/27, z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto.

Pedro Lucas se je zeleno-belim pridružil poleti 2023 iz portugalskega drugoligaša Mafra in za zeleno-bele zabil 12 golov ter dodal šest asistenc. Njegov doprinos je bil ključen predvsem v Konferenčni ligi v lanski sezoni, kjer je v kvalifikacijah zabil tri gole in enega v ligaški fazi ob veliki zmagi proti LASK-u v Stožicah. 

Pedro Lucas
Pedro Lucas FOTO: Luka Kotnik

Zadnjo tekmo je odigral novembra 2024 ob gostujoči zmagi proti Celju, ko je utrpel nesrečno poškodbo kolenskih vezi. Po dolgi rehabilitaciji je zdaj nazaj in pripravljen pomagati soigralcem.

nogomet olimpija pedro lucas
