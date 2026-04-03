Pejičić samozavestno: Če bomo pravi, je Celje brez možnosti

Maribor si je z remijem v zadnjem krogu Prve lige znatno zmanjšal možnosti za naslov prvaka, ki se Štajercem izmika že štiri leta. Varovanci Feđe Dudića v spomladanskem delu prvenstva še ne poznajo poraza, najbolj problematično je število remijev, ki jim onemogočajo konkretno zmanjšanje zaostanka za vodilnim Celjem. Grofje imajo na vrhu trenutno 9 točk prednosti, kar z osmimi preostalimi tekmami pomeni skoraj misijo nemogoče.

Vijolč'ni se lahko pohvalijo z nemalim številom reprezentantov, ki so med premorom branili barve svojih držav. Mednje spada tudi eden najperspektivnejših Slovencev David Pejičić, ki je dosegel zadetek ob veliki zmagi naše mladinske izbrane vrste proti favorizirani Norveški. 18-letnik iz Šempetra pri Gorici se je v štajersko prestolnico preselil kot posojen igralec italijanskega Udineseja. Pred izredno pomembno ligaško tekmo ne skriva samozavesti: "Vse je odvisno od nas, z glavo moramo biti stoodstotno pri stvari. Če bomo pravi, se Celje ne bo nič vprašalo. V tekmo bomo šli več kot stoodstotno, brez strahu, žejni, da pokažemo, česa smo sposobni." Eden od razlogov za Pejičićevo samozavest so tudi izredno dobre priprave, ki so jih med premorom opravili njegovi soigralci, ki niso bili vpoklicani v izbrane vrste: "Z nekaterimi sem se slišal, rekli so, da je bilo noro. Tai Cipot je dejal, da je 'mrtev', vsi smo v izredni pripravljenosti. Po eni strani sem vesel, da nisem bil zraven, zelo se veselim sobotne tekme."

Po nekaj hvalospevih o bosanski reprezentanci in zgodovinski uvrstitvi na mundial je malce potarnal o pomanjkanju igralcev med premorom: "Velika čast je imeti sedem reprezentantov, malenkost pa nam je otežilo trenažni proces. Rekik in Sari sta se nam priključila nedavno, dobro bom razmislil o prvi enajsterici, ki jo bom poslal na teren, potrebujem igralce, ki bodo 100-odstotno pripravljeni." Komentiral je tudi formo Celja, ki je pod novim strategom Victorjem Campelosom vpisalo tri zaporedne ligaške zmage: "Spremljali smo njihove tekme, čestitam kolegu na celjski klopi za dober začetek. Mislim, da je nepotrebno, da govorim o spoštovanju, ki ga imam do Celja. Na gostovanje gremo po zmago, tako se bomo tudi postavili od prve minute. Pričakujem dobro tekmo in dobro predstavo z naše strani. Upam, da se otresemo smole pred golom, ki nas spremlja že od začetka leta."

