Nogomet

Pejičić samozavestno: Če bomo pravi, je Celje brez možnosti

Celje, 03. 04. 2026 16.51 pred 25 dnevi 3 min branja 6

Avtor:
Lu.M
David Pejičić

Po reprezentančnem premoru se na zelenice vrača tudi slovenski prvoligaški nogomet, ki bo že takoj po povratku postregel s tekmo, ki bo veliko odločala o končnem naslovu prvaka. V knežjem mestu se bosta pomerila vodilno Celje in najbližji zasledovalec Maribor. Gostje lovijo še zadnji vlak za morebiten povratek in končno lovoriko, zaostanek za grofi znaša velikih devet točk. David Pejičić je pred štajerskim derbijem izredno samozavesten.

Aluminij - Maribor
Aluminij - Maribor
FOTO: X

Maribor si je z remijem v zadnjem krogu Prve lige znatno zmanjšal možnosti za naslov prvaka, ki se Štajercem izmika že štiri leta. Varovanci Feđe Dudića v spomladanskem delu prvenstva še ne poznajo poraza, najbolj problematično je število remijev, ki jim onemogočajo konkretno zmanjšanje zaostanka za vodilnim Celjem. Grofje imajo na vrhu trenutno 9 točk prednosti, kar z osmimi preostalimi tekmami pomeni skoraj misijo nemogoče.

Vijolč'ni se lahko pohvalijo z nemalim številom reprezentantov, ki so med premorom branili barve svojih držav. Mednje spada tudi eden najperspektivnejših Slovencev David Pejičić, ki je dosegel zadetek ob veliki zmagi naše mladinske izbrane vrste proti favorizirani Norveški. 18-letnik iz Šempetra pri Gorici se je v štajersko prestolnico preselil kot posojen igralec italijanskega Udineseja. Pred izredno pomembno ligaško tekmo ne skriva samozavesti: "Vse je odvisno od nas, z glavo moramo biti stoodstotno pri stvari. Če bomo pravi, se Celje ne bo nič vprašalo. V tekmo bomo šli več kot stoodstotno, brez strahu, žejni, da pokažemo, česa smo sposobni."

Eden od razlogov za Pejičićevo samozavest so tudi izredno dobre priprave, ki so jih med premorom opravili njegovi soigralci, ki niso bili vpoklicani v izbrane vrste: "Z nekaterimi sem se slišal, rekli so, da je bilo noro. Tai Cipot je dejal, da je 'mrtev', vsi smo v izredni pripravljenosti. Po eni strani sem vesel, da nisem bil zraven, zelo se veselim sobotne tekme."

Feđa Dudić
Feđa Dudić
FOTO: NK Maribor

Po nekaj hvalospevih o bosanski reprezentanci in zgodovinski uvrstitvi na mundial je malce potarnal o pomanjkanju igralcev med premorom: "Velika čast je imeti sedem reprezentantov, malenkost pa nam je otežilo trenažni proces. Rekik in Sari sta se nam priključila nedavno, dobro bom razmislil o prvi enajsterici, ki jo bom poslal na teren, potrebujem igralce, ki bodo 100-odstotno pripravljeni."

Komentiral je tudi formo Celja, ki je pod novim strategom Victorjem Campelosom vpisalo tri zaporedne ligaške zmage: "Spremljali smo njihove tekme, čestitam kolegu na celjski klopi za dober začetek. Mislim, da je nepotrebno, da govorim o spoštovanju, ki ga imam do Celja. Na gostovanje gremo po zmago, tako se bomo tudi postavili od prve minute. Pričakujem dobro tekmo in dobro predstavo z naše strani. Upam, da se otresemo smole pred golom, ki nas spremlja že od začetka leta."

Benjamin Tetteh
Benjamin Tetteh
FOTO: NK Maribor

Slaba strelska forma Mariborčane spremlja vse od začetka spomladanskega dela. K temu največ prispevajo težave obeh osrednjih napadalcev Benjamina Tetteha in Daria Vizingerja, ki od zimskega premora še nista zabila, a mariborski selektor si s tem pretirano ne beli glave: "Pomembno mi je, da zmagamo, tudi če gol ne pride s strani naših napadalcev. Nikoli nočem, da smo odvisni zgolj od enega igralca, želim si, da delujemo kot ekipa. Seveda bi rad videl, da Tetteh in Vizinger dosegata veliko število zadetkov, a na koncu koncev je pomemben rezultat in da opravita vse obrambne naloge, ki jima jih zastavim. Bil sem napadalec, tako da vem, kako je, ko nekaj tekem ne zabiješ, verjemite mi, da je vse lažje, ko dosežeš prvi gol po suši."

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mackon08
04. 04. 2026 08.27
Ja če bo Celje pravo pa vam nasuje par komadov.
Midi10
04. 04. 2026 08.22
Če bote pravi, pa vi nikol niste bli pravi
03. 04. 2026 19.55
Nimaš za burek pejičiĆ
Miran1960
03. 04. 2026 19.23
Kmetič le pojd orat...
za bojši jutri
03. 04. 2026 18.56
Kaj pa če ne boste pravi?
NkMaribor
03. 04. 2026 18.25
Da slučajno ne bodo preveč samozavestni se bojim.
