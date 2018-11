'Peklenski' mestni derbi: Trenerju kovanec v glavo, vratarju navijač prisolil klofuto

V škotskem Premiershipu so bile v sredo vse oči uprte v Edinburgh. Na mestnem derbiju sta se namreč udarila, nekoliko presenetljivo, vodilni Heartsi in Hibernian, ki je bil po 10 odigranih tekmah na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice. Nekaj manj kot 20 tisoč gledalcev na stadionu Tynecastle Park sicer ni videlo golov, a to ne pomeni, da tekma ni bila razburljiva. Gostitelji so sicer dosegli gol v sodnikovem nadomestilu igralnega časa, ki pa je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Vse skupaj je razveselilo gostujočega stratega Neila Lennona, ki se je z dvignjenima rokama, v znak slavja, obrnil proti tribuni. To je pošteno razjezilo enega izmed domačih navijačev, ki je v nekdanjega trenerja Celtica zalučal kovanec. 47-letni strateg je kot pokošen padel po tleh in se zvijal v bolečinah. "To so strahopetneži! Gabijo se mi takšnji ljudje. Prav rad bi spoznal tega junaka, rad bi se srečal z njim iz oči v oči. Lahko bi zadel kogarkoli. Svojega trenerja, sodnika, kogarkoli … Jezen sem, morda bi morale biti kazni strožje. Se to smatra kot napad? Takšne ljudi je potrebno izpostaviti in postaviti pred sramotilni steber," je bil po tekmi jezen Lennon.