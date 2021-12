Pele bo praznike preživel doma

Zdravniki so Peleju v začetku septembra odstranili rakavo tvorbo na debelem črevesu. Po posegu se je v bolnišnici zdravil mesec dni, 8. decembra pa se je za 14 dni vrnil v bolnišnico Albert Einstein v Sao Paulu.

To pa niso bile edine zdravstvene težave legendarnega Brazilca. V preteklosti je moral prestati več operacij kolka, imel je težave s hrbtenico in kolenom. Pred dvema letoma so mu ob vnetju sečil odkrili in nato odstranili tudi ledvični kamen.