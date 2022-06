Pele javno poziva Putina k zaustavitvi vojne

Pele je zapisal, da Ukrajina na nogometni tekmi s Škotsko poskuša vsaj 90 minut pozabiti na tragedijo, ki je doletela njeno državo. "Boj za mesto na svetovnem prvenstvu je težka naloga – skoraj nemogoča, ko je ogroženih toliko življenj," je še zapisal legendarni Brazilec.

Zdaj 81-letni Pele ima že vrsto let težave z zdravjem. Bolnišnico je nazadnje zapustil konec aprila po ponovnem zdravljenju tumorja na debelem črevesu, ki so mu ga odkrili pred več kot pol leta. V začetku septembra so mu odstranili tumor, ki so ga zdravniki odkrili med rutinskim pregledom na kliniki v Sao Paulu.

V Braziliji se tako že nekaj let nadaljuje skrb za zdravje enega najboljših, nedvomno pa najbolj slavnega nogometaša države. Ta je za reprezentanco odigral 92 tekem in se v letih 1958, 1962 in 1970 z njo veselil tudi naslova svetovnih prvakov.