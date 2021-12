Pele je moral znova v bolnišnico

Pele je konec avgusta v bolnišnico v São Paulu odšel na redni pregled, ki ga pred tem zaradi pandemije covida-19 ni mogel opraviti. Zdravniki so našli tumor na debelem črevesu in Brazilca na začetku septembra tudi operirali. Med okrevanjem je bil zaradi težav z dihanjem nekaj časa tudi na intenzivni negi, a je lahko kmalu odšel v domačo oskrbo. Kljub temu je moral kasneje opraviti več ciklov kemoterapije.

Kot danes poročajo brazilski mediji, pa je moral Pele znova v bolnišnico, ponovno zaradi terapij in zdravljenja že omenjenih težav s tumorjem na debelem črevesu. Kot poročajo, je njegovo stanje dobro, zato bo lahko kmalu odšel iz bolnišnice Alberta Einsteina v São Paulu. "Pacient je v stabilnem stanju, napoved je, da bo lahko v nekaj dneh zapustil bolnišnico," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pele je imel sicer v zadnjih letih veliko težav z zdravjem, večkrat pa je pristal tudi v bolnišnici, nazadnje leta 2019 zaradi hudega vnetja sečil. Sicer pa je nekdanji brazilski reprezentant oktobra praznoval 81 let in spada med najboljše nogometaše v zgodovini tega športa. Edini je s soigralci v reprezentanci kar trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka (v letih 1958, 1962 in 1970). Pele, s polnim imenom Edson Arantes do Nascimento, se je rodil 23. oktobra 1940 v kraju Tres Coracoeses v zvezni državi Minas Gerais.