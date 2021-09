Pele je tri dni po odhodu iz bolnišnice znova na intenzivni negi

Potem, ko so ga v torek premestili iz enote intenzivne nege, je Pele na Instagramu objavil nasmejano sliko s sporočilom, da je pripravljen na "90 minut plus dodaten čas".

Pele je eden največjih nogometašev vseh časov. Leta 1977 je prenehal z igranjem nogometa, njegovo zdravje pa v zadnjem času povzroča nemalo skrbi družini ter navijačem. "Imam dobre in slabe dni. To je normalno za ljudi mojih let. Ne bojim se, sem odločen, prepričan v to, kar počnem," je povedal.