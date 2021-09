Pele kmalu z oddelka za intenzivno nego

"Po operaciji okreva zelo dobro, ne čuti bolečin in je dobre volje. Jezi ga le, da ta čas jé le 'želejasto' hrano, a bo vztrajal!" je zapisala Kely Nascimento.

"Čez dan ali dva se bo preselil v običajno sobo in nato odšel domov," je veselo novico za mnoge ljubitelje nogometa po svetu še sporočila Pelejeva hči in dodala, da je njen oče "močan in trmast ter da bo s podporo in skrbjo odlične ekipe v Bolnišnici Alberta Einsteina in z vso ljubeznijo, energijo in svetlobo, ki jih pošilja svet, to premagal".