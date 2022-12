Pelejev rak napreduje, odpovedujejo mu ledvice in popušča srce

"Pri Peleju bolezen napreduje in potrebuje nadaljnjo oskrbo za zdravljenje ledvičnih in srčnih motenj," so zdravniki pojasnili v zdravstvenem biltenu. Brazilec sicer ostaja hospitaliziran v običajni sobi, kjer je deležen potrebne oskrbe, so še pojasnili pri ustanovi.

Tudi njegovi hčeri sta na svojih Instagram profilih sporočili, da bo njun oče božič preživel v bolnišnici.