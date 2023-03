Pellegrini grozi Unitedu: Tri gole lahko dosežemo tudi v petih minutah

Danes zvečer nas čaka povratna tekma osmine finala Lige Evropa. V Sevilli se bosta soočila Real Betis in Manchester United. Na prvi tekmi v Manchestru so domači slavili s 4:1, a trener Betisa Manuel Pellegrini je prepričan, da njegovo moštvo lahko poskrbi za velik preobrat. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO se bo začel ob 18.30.

Nekdanji trener Manchester Cityja Manuel Pellegrini se zaveda, da naloga na domačem stadionu nikakor ne bo lahka, vsekakor pa se ni vdal v usodo. "Trudili se bomo od prve minuta do zadnje. Igrati moramo pametno, ker lahko rezultat obrnemo. Nihče pred tekmo ne more vedeti, kakšen bo izid na koncu." Pri morebitnem preobratu bodo po mnenju Argentinca ključno vlogo odigrali domači navijači: "Vedno bo drugače igrati v gosteh kot doma. Zaupam sebi in svojem moštvu, zato moramo poskušati doseči gol. Tri gole lahko dosežemo tudi v petih minutah. Moramo igrati tako, kot znamo, in se izogniti napakam." Branilec Luiz Felipe, Juan Cruz in Nabil Fekir bodo odsotni pri Betisu.

icon-expand Manuel Pellegrini FOTO: AP

Prvi zvezdnik in najboljši strelec Manchester Uniteda v letošnji sezoni Marcus Rashford se na španskih tleh počuti odlično. S štirimi zadetki, ki jih je do zdaj dosegel v tej mediteranski državi, je rekorder Manchester Uniteda. Na svojem računu ima dvakrat več zadetkov, doseženih v Španiji, kot so jih v zgodovini kluba dosegli Tommy Taylor, Ruud van Nisterlooy in Dwight Yorke, ki so po dvakrat zatresli mrežo španskih moštev. Prvi zadetek v Španiji je dosegel leta 2017 proti Celti Vigo v polfinalu Lige Evropa. Naslednjo sezono je na Mestalli zatresel mrežo Valencie, tretji gol v Španiji pa je dosegel v sezoni 2020/21 proti Granadi. Četrti in zadnji zadetek je dosegel nedavno proti Barceloni v play-offu Lige Evropa.