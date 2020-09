Zidane in Ramos pohvalila sodnike, pri Betisu jezni: Tako je težko igrati

Z zanimivimi izjavami oziroma objavami je na družbenih omrežjih postregel Carles Puyol. Dolgoletni kapetan Barcelone se je s čustvenimi simboli najprej posmehoval dogodkom v Sevilli, nato pa zapisal, da bo morala Barcelona igrati "zelo dobro", če bo želela osvojiti naslov. "Ko je dvom, gre vedno v korist velike ekipe, to je tako, vedno se dogaja," je bentil vratar Betisa Joel Robles. "Majhne podrobnosti gredo vedno v korist velike ekipe," je dodal, medtem ko se je nesrečni branilec Bartra, sicer nekdanji član Barcelone, spraševal, kako bi lahko preprečil dosojeno najstrožjo kazen. "Imam pol telesa med žogo in (napadalcem Borjo, op. a.) Mayoralom, vrgel me je naprej, ko se je z nogo pripravljal na strel, jaz pa se ne morem umakniti," je menil Bartra. "Pravijo, da VAR ne posreduje v 'sivi coni', preseneča pa, da je v tem primeru posredoval. Roke si ne morem odrezati. Želel sel se opreti. Noben igralec Reala ni protestiral, saj je to običajna situacija v igri."

"Igrati proti vsem (Real Madridu, enajstmetrovki, izključitvi in VAR, op. a.) je težko," je po obračunu dejal nekdanji trener Reala in zdaj Betisa Manuel Pellegrini . "Bili smo veliko boljši od Real Madrida v prvem polčasu, dosegli smo dva gola in imeli tri čiste priložnosti za nov zadetek. Drugi polčas je bil bolj izenačen, nato je sledil rdeči karton, enajstmetrovka ... Igrati tako dolgo z igralcem manj je bilo težko. Ko igraš proti Real Madridu in proti tebi dosodijo enajstmetrovko, zaradi VAR pa ti izključijo še igralca, je zelo težko. A zadovoljen sem z igro, ko je bilo enajst proti enajstim."

Betisu se je na obračunu drugega kroga španskega prvenstva proti Real Madridu uspelo vrniti po zaostanku, za katerega je v 14. minuti poskrbel Federico Valverde , in še pred polčasom povesti z 2:1, potem ko sta mrežo Thibauta Courtoisa zatresla Aissa Mandi in William Carvalho . A nato je v drugem polčasu lastno mrežo že v enem prvih napadov zatresel Emerson , ki je bil v 67. minuti tudi izključen, Madridčani pa so v 82. minuti dosegli zmagoviti gol z enajstih metrov. Po prekršku Marca Bartre je bil s "Panenko" natančen nezgrešljivi kapetan Sergio Ramos , ki je s serijo uspešno izvedenih enajstmetrovk blestel že v zaključku minule sezone.

"Imamo sodnika in njegova zadolžitev je, da pregleda akcije. Mislim, da je bilo današnji razplet pošten," je na novinarski konferenci po tekmi povedal Zidane. "Sodnik je glavni, nikoli se ne mešam v sodniško delo in danes bo enako. Najpomembnejši podatek je naš način igre, dali smo vse od sebe na zelo težkem gostovanju. Srečni smo in zadovoljni z delom, ki smo ga opravili, pustili smo srce na igrišču in prišli do treh pomembnih točk."

Ramos je v pogovoru za televizijo Movistar dodal:"Moral si bom še enkrat ogledati posnetke, saj sem bil preveč oddaljen. Nisem tisti, ki bi moral soditi o kateri koli konkretni akciji, povedali pa so mi, da je bila čista enajstmetrovka. Zdaj ne moremo spremeniti ničesar, sodniki so nam včasih pomagali, spet drugič so nas oškodovali. To je nogomet. Sodnik opravlja delo na najboljši možni način in ne verjamem, da sodi v korist kogarkoli. Zelo dobro smo začeli, prevladovali, bili samozavestni, dosegli prvi gol in se nato nezavedno pomaknili nazaj, podarjali žoge in glede na ekipo, s kateri smo se pomerili, ki je kakovostna, ji uspe priti do priložnosti in lahko ti zabije kakšen gol. Pomembna pa je miselnost ekipe, v drugem polčasu smo od začetka nadzirali igro in hitro izenačili ter se spet vrnili v igro. Na koncu trpiš, saj nogomet postaja vedno težji."

Brez novic o okrepitvah

Oba z Zidanom sta morala po tekmi spregovoriti tudi o igralcih, ki bi še lahko okrepili "kraljevi klub" pred oktobrskim zaprtjem prestopnega roka. Trener Reala je celo dejal, da si okrepitev "ne želi".

"Če si želim okrepitev? Ne. O tem smo že govorili. Zadovoljen sem z ekipo, ki jo imam. Smo takšni kot smo in poskusili bomo odigrati dobro sezono," je dejal Zidane, medtem ko je Ramos odgovoril v podobnem slogu:"Nismo tisti, ki bi moštvo postavljali pod vprašaj, smo takšni kot smo in računamo lahko na tiste, ki so tukaj. Zdaj če mora kdo priti ... Sezona se je začela, ni potrebe po pritoževanju in moramo se soočiti s tem. Ne bomo živeli od tega ali onega nakupa igralca. Finančni vložki kluba niso odvisni od nas, mi smo lani že storili vse za to, da so zaposleni v klubu lahko prejemali redne plače. Ko je potrebna ta pomoč, jo vedno nudimo."