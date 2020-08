Pellegrini sporočil Koemanu: Manjka ti spoštovanja do igralcev!

Nekdanji trener madridskega Reala in Manchester Cityja Manuel Pellegrini je svojemu stanovskemu kolegu Ronaldu Koemanu, ki je pred kratkim prevzel FC Barcelono, sporočil, da način, na katerega prenavlja katalonsko ekipo, ni pravi. Še posebej je razočaran nad tem, kako je napadalcu Luisu Suarezu povedal, da nanj v prihodnje ne bo računal ...

Ronald Koeman (desno) naj bi Suareza poklical prek telefona in mu sporočil, da nanj ne računa. FOTO: AP

"V svoji karieri sem večkrat prečrtal neke igralce in takšne stvari so boleče. Toda ko to narediš preko telefona, gre tu vsaj po mojem mnenju za pomanjkanje spoštovanja do igralca. Trener mora imeti moč, da se iz oči v oči pogovarja z nogometaši," je bil jasen Manuel Pellegrini, potem ko je slišal, da je novopečeni trener Barcelone Urugvajca prečrtal kar prek telefonskega pogovora. Ta naj bi trajal manj kot dve minuti.

"Koeman je pokazal pomanjkanje spoštovanja do Suareza, s tem ko ga je obvestil kar preko telefona. Slišal sem, da je pogovor trajal 60 sekund," je v pogovoru za ESPN nadaljeval 66-letni argentinski strateg, ki se je julija usedel na klop Real Betisa. Pellegerini je še dodal, da je v takšnih primerih pristopiti z avtoriteto kot izkoriščati moč."Avtoriteta je odnos do igralca, ki ga pridobiš sčasoma, in ti daje možnost narediti to, kar si želiš. Do tega prideš dan za dnem, z dialogom, delom in prepričanjem v negativnih trenutkih,"je poudaril Argentinec.