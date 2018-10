Pep Guardiola: Hartovo slovo je bila najtežja odločitev v moji trenerski karieri

Joe to dobro ve

"Nedvomno sem takrat povlekel morda najhujšo potezo v svoji trenerski karieri. Joe Hart je izjemen profesionalec, odlična osebnost, primer, kako bi se moral en profesionalni nogometaš vesti do klubskega dresa in vsakodnevnega dela. V tistem kratkem času, ki sva ga preživela skupaj, sva imela odličen odnos. Obstaja še ena anekdota, ki dovolj zgovorno priča o Hartovem značaju; v 99,9 odstotkih primerov nogometaši mislijo zgolj nase in o ničemer drugem. Joe pa je takrat brez najmanjših težav sprejel moj pogled na izgled moštva, ki ga želim voditi karseda najbolje in najuspešneje. Tudi vsi ljudje okrog njega in njegov zastopnik so bili zelo razumevajoči," je dejal Guardiola in pristavil:



"Zavedal sem se stopnje tveganosti svoje odločitve, a poti nazaj ni bilo več. Vem, kako pomemben je bil za navijače Cityja, klubsko vodstvo in soigralce, toda pri omenjeni odločitvi sem ostal neomajen. Tako kot pri vseh ostalih. Ne nazadnje je tudi moja odgovornost največja. Zanj imam le pohvale in želim mu vse dobro v prihodnje. Joe to dobro ve."