Pep Guardiola: PSG ima toliko talenta, da ga bo zelo težko zaustaviti

Parižani so v novo sezono vstopili z najvišjimi možnimi ambicijami, saj zasedba, ki ima v svojih vrstah takšne velemojstre nogometne igre, kot so Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe, o čem drugem kot o osvojitvi vseh razpoložljivih lovorik (domače prvenstvo in pokal, Liga prvakov) ne sme niti pomisliti. Manchester City na drugi strani ima zelo lepe spomine na zvezdniško zasedbo PSG-ja, ki jo je v lanskem polfinalu istega tekmovanja uspel izločiti. Trener meščanov Josep Guardiola je zadovoljen z uvodom v novo sezono angleškega državnega prvenstva, v katerem City s točko manj od vodilnega Liverpoola (trenutno) zaseda drugo mesto, v prvem krogu Lige prvakov pa je z visokih 6:3 ugnal nemški RB Leipzig. "V goste nam prihaja moštvo, polno nogometnih veščin in talenta. Od lanske sezone so obdržali vse vodilne igralce, poleti pa so jim dodali še Lea Messija, Gianluigija Donnarummo, Sergia Ramosa, Achrafa Hakimija in Georginia Wijnalduma. Po imenih gre za zasedbo z 'drugega planeta', a poskušali se jim bomo zoperstaviti na ustrezen način; z veliko borbenosti, znanja in želje po zmagi. Tekme s tako močnimi tekmeci so vselej dobrodošle, da vidiš, kje si v danem trenutku," je dan pred tekmo na novinarski konferenci o drugem tekmecu skupinskega dela Lige prvakov spregovoril trener Manchester Cityja "Pep" Guardiola, ki nima večjih težav s sestavo začetne enajsterice.