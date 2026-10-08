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Nogomet

Pep Guardiola se vrača na stadion Etihad

Manchester, 08. 10. 2026 08.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Khaldoon Al Mubarak in Pep Guardiola

Manchester City je skupaj z vsemi vpletenimi v angleški nogomet dolgo čakal na rezultate preiskave neodvisne komisije, ki je sinjemodre naposled spoznala za krive v 114 od 115 točk obtožnice zaradi kršenja finančnih pravil angleške Premier League. Vodilni v klubu vztrajajo, da so nedolžni in so že uradno vložili pritožbo zoper odločitev. Očitno jih podpira tudi nekdanji trener kluba Pep Guardiola, ki bo prisoten na prvi domači tekmi kluba po zaključku preiskave.

Pep Guardiola je bil trener Manchester Cityja med letoma 2016 in 2026. V tem času je s Cityjem šestkrat osvojil naslov angleškega prvaka in enkrat Ligo prvakov. Kmalu po zaključku preiskave je Guardiola tudi javno podprl svoje nekdanje delodajalce. Verjetno se zaveda, da bodo njegovi dosežki na klopi kluba iz Manchestra v prihodnje pod vprašajem, saj so bili po mnenju preiskave doseženi z uporabo prepovedanih sredstev.

Khaldoon Al Mubarak in Pep Guardiola
Khaldoon Al Mubarak in Pep Guardiola
FOTO: Profimedia

Guardiola je poleti zapustil klub, pri katerem je preživel največji del svoje trenerske kariere, do zdaj pa se ni vrnil v Manchester.

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Očitno bo to spremenil, saj si namerava v živo ogledati obračun Cityja s PSG-jem v Ligi prvakov. To bo prva tekma Cityja na domačem stadionu od oznanitve rezultatov preiskave. Tekmo si boste seveda lahko v sredo od 20.30 naprej ogledali na Kanalu A in VOYO.

Razlagalnik

Preden je postal eden najuspešnejših nogometnih trenerjev na svetu, je bil Pep Guardiola vrhunski nogometaš. Večino svoje igralske kariere je preživel pri španskem velikanu FC Barcelona, kjer je kot osrednji vezni igralec in ključni člen ekipe pod vodstvom Johana Cruyffa postal ikona kluba. Bil je znan po svojem izjemnem taktičnem razumevanju igre, natančnih podajah in viziji, kar je kasneje prenesel tudi v svojo trenersko filozofijo.

Stadion Etihad, znan tudi kot City of Manchester Stadium, je bil prvotno zgrajen za potrebe iger Commonwealtha leta 2002. Po končanih igrah so ga preuredili v nogometni stadion in leta 2003 je postal novi dom Manchester Cityja, ki se je preselil s svojega starega stadiona Maine Road. Danes velja za enega najsodobnejših stadionov v Angliji in je simbol preobrazbe kluba v globalno nogometno silo v zadnjih dveh desetletjih.

Liga prvakov (UEFA Champions League) je najprestižnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih asociacij (UEFA). V njem tekmujejo najboljše ekipe iz evropskih državnih lig. Tekmovanje ima bogato zgodovino, saj se je razvilo iz nekdanjega Pokala državnih prvakov, ustanovljenega leta 1955, in danes predstavlja vrhunec klubskega nogometa, kjer se za naslov borijo najbogatejši in najuspešnejši klubi stare celine.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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