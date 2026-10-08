Pep Guardiola se vrača na stadion Etihad

Pep Guardiola je bil trener Manchester Cityja med letoma 2016 in 2026. V tem času je s Cityjem šestkrat osvojil naslov angleškega prvaka in enkrat Ligo prvakov. Kmalu po zaključku preiskave je Guardiola tudi javno podprl svoje nekdanje delodajalce. Verjetno se zaveda, da bodo njegovi dosežki na klopi kluba iz Manchestra v prihodnje pod vprašajem, saj so bili po mnenju preiskave doseženi z uporabo prepovedanih sredstev.
Guardiola je poleti zapustil klub, pri katerem je preživel največji del svoje trenerske kariere, do zdaj pa se ni vrnil v Manchester.
Očitno bo to spremenil, saj si namerava v živo ogledati obračun Cityja s PSG-jem v Ligi prvakov. To bo prva tekma Cityja na domačem stadionu od oznanitve rezultatov preiskave. Tekmo si boste seveda lahko v sredo od 20.30 naprej ogledali na Kanalu A in VOYO.
Preden je postal eden najuspešnejših nogometnih trenerjev na svetu, je bil Pep Guardiola vrhunski nogometaš. Večino svoje igralske kariere je preživel pri španskem velikanu FC Barcelona, kjer je kot osrednji vezni igralec in ključni člen ekipe pod vodstvom Johana Cruyffa postal ikona kluba. Bil je znan po svojem izjemnem taktičnem razumevanju igre, natančnih podajah in viziji, kar je kasneje prenesel tudi v svojo trenersko filozofijo.
Stadion Etihad, znan tudi kot City of Manchester Stadium, je bil prvotno zgrajen za potrebe iger Commonwealtha leta 2002. Po končanih igrah so ga preuredili v nogometni stadion in leta 2003 je postal novi dom Manchester Cityja, ki se je preselil s svojega starega stadiona Maine Road. Danes velja za enega najsodobnejših stadionov v Angliji in je simbol preobrazbe kluba v globalno nogometno silo v zadnjih dveh desetletjih.
Liga prvakov (UEFA Champions League) je najprestižnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih asociacij (UEFA). V njem tekmujejo najboljše ekipe iz evropskih državnih lig. Tekmovanje ima bogato zgodovino, saj se je razvilo iz nekdanjega Pokala državnih prvakov, ustanovljenega leta 1955, in danes predstavlja vrhunec klubskega nogometa, kjer se za naslov borijo najbogatejši in najuspešnejši klubi stare celine.
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