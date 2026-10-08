Pep Guardiola se vrača na stadion Etihad

Pep Guardiola je bil trener Manchester Cityja med letoma 2016 in 2026. V tem času je s Cityjem šestkrat osvojil naslov angleškega prvaka in enkrat Ligo prvakov. Kmalu po zaključku preiskave je Guardiola tudi javno podprl svoje nekdanje delodajalce. Verjetno se zaveda, da bodo njegovi dosežki na klopi kluba iz Manchestra v prihodnje pod vprašajem, saj so bili po mnenju preiskave doseženi z uporabo prepovedanih sredstev.

Khaldoon Al Mubarak in Pep Guardiola FOTO: Profimedia

Guardiola je poleti zapustil klub, pri katerem je preživel največji del svoje trenerske kariere, do zdaj pa se ni vrnil v Manchester.

Očitno bo to spremenil, saj si namerava v živo ogledati obračun Cityja s PSG-jem v Ligi prvakov. To bo prva tekma Cityja na domačem stadionu od oznanitve rezultatov preiskave. Tekmo si boste seveda lahko v sredo od 20.30 naprej ogledali na Kanalu A in VOYO.