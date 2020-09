Pepu 'nagrada' za največ prejetih golov v karieri: Iz Benfice prihaja branilec za 70 milijonov

Za sinjemodre iz Manchestra, ki se ubadajo s številnimi poškodbami, se je dvoboj z Leicester Cityjem začel sanjsko, saj so v četrti minuti prišli do vodstva po izjemnem zadetku Riyada Mahreza. Sledil je popolni mrk, gostje pa so na Etihadu domačim zabil kar pet golov. Vroči Jamie Vardy kar tri.

"Ko je treba razveseliti žensko bitje, je najbolje, če se ji ponudi izlet v nakupovalni center. To vedno deluje," s posmehom pišejo otoški mediji, ki na takšen način opisujejo novo okrepitev v taboru Manchester Cityja. "Guardiola je za najhujši domači poraz Cityja in za sramotnih pet zadetkov v mreži nagrajen z veliko okrepitvijo. Iz Benfice za točno 70 milijonov evrov prihaja branilec Ruben Dias," nadaljujejo Otočani in dodajajo, da je City v nasprotno smer, za "skromnih" 15 milijonov evrov, poslal 32-letnega Argentinca Nicolasa Otamendija.Benfica je bila prisiljena prodati Diasa, potem ko je izpadla že v kvalifikacijah za Ligo prvakov, v 3. krogu jih je izločil grški Paok iz Soluna, ter s tem ne more računati na dodatne bonuse Evropske nogometne zveze. "Vodstvo sinjemodrih je znalo potolažiti Guardiolo na pravšnji način. Nič boljšega od nove okrepitve," se šalijo nekateri otoški mediji, in dodajajo, da je 23-letni Dias še minuli konec tedna nosil kapetanski trak Benfice, zabil gol ob zmagi proti Moreirenseju, sedaj pa je že na Otoku in je postal član Manchester Cityja.