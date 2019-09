Perez našel zamenjavo za Zidana: Se na Bernabeu vrača Xabi Alonso?

Madridčani niso najbolj zadovoljni z začetkom sezone, za uvod v Ligo prvakov so utrpeli poraz v Parizu (3:0), po načrtih jim ne gre niti v španskem prvenstvu. Real je na štirih tekmah vknjižil dve zmagi in dva remija, točke sta mu odščipnila Valladolid in Villarreal.

Ob tem so se že pojavila namigovanja, da so Zinedinu Zidanu šteti dnevi na Santiagu Bernabeu. Po poročanju katalonskega časnika Munda Deportiva namreč vodilni že iščejo človeka, ki bi v primeru novih spodrsljajev, prevzel vajeti Reala. Čaka ga vse prej kot lahka naloga, vsaj po zadnji tekmi v Parizu sodeč. Španski mediji so raztrgali igro galaktikov, krivdo pa niso zvalili le na individualne napake, pomanjkanje organizacije in ekipnega duha, temveč tudi na Zidana. Francoz, ki je Real popeljal do treh zaporednih naslovov Lige prvakov, ob vrnitvi na trenerski stolček kraljevega kluba nikakor ne najde ravnotežja.

Bo na trenerski stolček sedel Xabi Alonso?

Florentino Pereznaj bi sicer že pred pričetkom sezone podvomil o ’Zizuju’, zato je našel nekoga, ki mu lahko zaupa zahtevno nalogo. Pri katalonskem Mundu so prepričani, da bo Perez v primeru novih spodrsljajev, trenersko mesto prepustil Xabiju Alonsu. Kot poročajo, naj bi Realov predsednik enemu izmed sorodnikov zaupal, da je klub naredil veliko napako, ko je Alonsa spustil iz rok, saj ima Španec pravi karakter in odlične taktične sposobnosti. Nekdanji član münchenskega Bayerna in Liverpoola je sicer doslej trenerske izkušnje pridobival v vrstah Realovega podmladka U14, s poletjem pa je prevzel B ekipo Real Sociedada.