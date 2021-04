Perez odločno: Reala nihče ne bo izključil iz Lige prvakov

Florentino Perezje za televizijski program El Chiringuito spregovoril o postopkih in razlogih za nastanek superlige ter se obregnil tudi na grožnje Uefe glede izključitve iz Lige prvakov. Madridski Real se bo v polfinalu letošnje izdaje tekmovanja pomeril s Chelseajem, drugi par pa je Paris Saint-Germain - Manchester City.

Predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin, je na ponedeljkovi novinarski konferenci spregovoril o kaznih in ukrepih v boju s superligaši. Pri ukrepanju gre predvsem za izločitev klubov iz tekmovanj in prepoved nastopa nogometašev v superligi za državne reprezentance. V zraku tako visi usoda treh ustanovnih članov superlige, ki so še v Ligi prvakov. Med njimi je zgolj PSG, ki ni med ducatom velikanov evropske superlige.

Perez je za španski televizijski program potrdil, da francoskih prvakov in lanskih finalistov Lige prvakov niso povabili v superligo. Grožnje Uefe pa je označil kot neutemeljene. "To so grožnje nekoga, ki ne loči monopola od lastništva. Real Madrid ne bo izključen iz lige prvakov, definitivno ne. Tudi ne Manchester City ali kdo drug. To se enostavno ne more zgoditi. Ne bi rad šel preveč v pravne razloge, ampak to je nemogoče. Ne bo se zgodilo," je prepričan španski gradbeni mogotec.

Nihče ne bo kaznovan

Razgovoril se je tudi glede morebitnih sankcij za igralce, ki bi lahko ostali brez nastopanja za reprezentanco."Vsi igralci so lahko povsem mirni, saj se to ne bo zgodilo," je dodal 74-letni Perez. "Uefa uživa v monopolu in mora delovati transparentno. Uefa skozi zgodovino ne uživa ravno najboljšega ugleda. Morajo biti odprti za dialog in ne groziti," je dejal prvi mož 13-kratnega evropskega klubskega prvaka.