Perez po novi lovoriki: Barcelona se mora vrniti na staro raven

Klubsko vodstvo madridskega Reala ni skrivalo zadovoljstva po osvojeni novi evropski lovoriki. Kapetan Karim Benzema, Luka Modrić in drugi so namreč v dvoboju Uefinega Superpokala z izidom 2:0 ugnali nemškega prvoligaša Eintracht iz Frankfurta in tako še petič v klubski zgodovini osvojili omenjeno trofejo. Med najbolj zadovoljnimi je bil predsednik kraljevega kluba Florentino Perez, ki je med drugim spregovoril tudi o največjem rivalu Barceloni.

"V novo sezono vstopamo z velikimi ambicijami in entuziazmom. Vsaka zmaga oziroma lovorika prispeva k dobremu vzdušju v in okrog kluba. Ne glede na vse osvojene lovorike v prejšnji sezoni moramo gledati naprej in se ne ozirati na to, kar je bilo. Tudi novo tekmovalno obdobje 2022/23 prinaša veliko izzivov, ki se jih bomo lotili z največjim možnim motivom. Verjamem v trenerja Carla Ancelottija in igralce, ki so nam v preteklosti prinesli toliko veselja in radosti," je zbranim novinarjem po zmagi v finski prestolnici povedal prvi mož 14-kratnega evropskega klubskega prvaka.

Florentino Perez je vnovič ponovil tisto, kar govori ves nogometni svet zadnjih nekaj mesecev, da je kandidat za osvojitev prestižne nagrade zlata žoga lahko le eden. "Menim, da ni potrebno izgubljati besed, da je lahko edini kandidat za osvojitev te ugledne nagrade zgolj in samo Karim Benzema. To, kar njemu uspeva pri skoraj 35 letih, je nekaj izjemnega. Gre za izvrstnega napadalca, strelca in obenem vodjo, ki pozitivno vpliva na ostale v garderobi. Za razliko od drugih vrhunskih kolektivov je Real bolj ali manj že zaključil s poletnimi nakupi. Najslabše bi bilo v tem trenutku porušiti kohezijo v moštvu, ki je dokazalo, da kljub zavidljivi starosti nosilcev igre še ni reklo zadnje besede. Vesel sem in hkrati izjemno ponosen, da sem lahko predsednik tem čudovitim osebam," poka od ponosa gradbeni mogotec na čelu Reala, ki se je ob koncu pogovora s predstavniki 'sedme sile' dotaknil še največjega rivala.