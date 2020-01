Perez po osvojitvi superpokala: Pogba? Ne vem, kdo je Pogba

Federico Valverde je bil junak tekme med Realom in Atleticom, ko je z grobim prekrškom in rdečim kartonom preprečil nekdanjemu Realovcu Alvaru Morati, da bi sam stekel pred vratarja Reala Thibauta Courtoisa. Valverde si je pri vsega 21 letih že priigral mesto v začetni enajsterici Reala, pridobiva pa si vse več spoštovanja med trenerji in igralci. Prav njega je skupaj z Viniciusom in Rodrygom Florentino Perezuvrstil med nogometaše, ki bodo v Realu postali superzvezdniki. Na vprašanje, ali se je filozofija Pereza, ki je v preteklosti pri okrepitvah stavil na zveneča imena, spremenila, je predsednik Reala odgovoril: "Florentino se ni spremenil, toda na tržišču vselej ni superzvezd. Če so, potem gremo po njo. Zdaj v klub vozimo ljudi, ki bodo postali superzvezdniki. To so vsi ti mladi fantje, kot so Vinicius, Rodrygo in Fede Valverde. To so mladi, 18-, 19-, 20-letniki, ki se bodo v prihodnjih letih zasidrali med največje zvezde Reala." Valverdeju je v zadnjih enajstih mesecih po izvrstnih predstavah cena na transfermakrtu zrasla za 44 milijonov evrov.