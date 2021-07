Perez 'ponovil vajo': Cristiano je bolnik, Mourinho pa idiot

Florentino Porez torej ni varčeval z žaljivkami niti na račun portugalskega zvezdniškega dvojca, ki je svoj čas "kraljeval" na kultnem Santiagu Bernabeuu.

Cristiano Ronaldo je bil devet sezon alfa in omega 13-kratnega evropskega klubskega prvaka, kontroverzni Jose Mourinho pa glavni trener madridskih belih med letoma 2010 in 2013. A očitno ne eden ne drugi v očeh dolgoletnega predsednika Reala nista storila dovolj, da bi si zaslužila posebno mesto v Perezovem srcu. "Ronaldo je norec, bolnik. Če bi bil normalen, ne bi počel vsega, kar počne. On je 'alfa samec', za ostalo mu ni mar," je bil Perez neizprosen do 36-letnega kapetana portugalske izbrane vrste, še konkretneje pa se je v izjavah, ki datirajo v leto 2012, lotil Mourinhovega in Ronaldovega zastopnika Jorgeja Mendesa.