Perez potrdil v pismu navijačem: Real do konca sezone na Di Stefanu

Razlog za prestavitev tekem je prenova stadiona Santiago Bernabeu. Termin pa je kot naročen za gradbena dela, saj tudi v španskem prvenstvu v nadaljevanju po "koronakrizi" na stadionih ne bo občinstva. Primera Division se bo nadaljevala 11. junija z mestnim derbijem med Sevillo in Betisom. Real prva tekma čaka 14. junija proti Eibarju. Na lestvici vodi Barcelona, ki ima 11 krogov pred koncem dve točki prednosti pred Realom.

Predsednik Reala Florentino Perezje v osebnem pismu navijačem oziroma natančneje članom (tako imenovanim socios, op. a.) kluba pozval k "enotnosti vseh članov", ob tem pa tudi potrdil selitev na pomožni stadion.

'Korak za korakom prehajamo v določene normalne okvirje'

"Dragi član. Najprej želim, da ste tako vi kot vaša družina dobro, kljub tem težkim okoliščinam. V Real Madridu se zelo zavedamo teže teh trenutkov in zato želim prenesti sporočilo podpore, solidarnosti in sočutja do tistih, ki so neposredno utrpeli posledice te grozne pandemije. Še posebej pa želim podpreti vse tiste družine, ki so izgubile kakšno ljubljeno osebo. Čeprav korak za korakom prehajamo v določene normalne okvirje, je pred nami še dolga pot. Ne smemo pozabiti, da lahko velike cilje v tej situaciji dosežemo zgolj s trdnostjo, ki nam jo daje enotnost vseh članov,"je zapisal Perez.

"Nogomet doživlja izjemno močen udarec, tako kot večji del družbe. V tem času smo nadaljevali z delom na tem, da bi zmanjšali, kjer bo to možno, največje finančne izgube, ki izvirajo iz sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja bolezni. V tem procesu želim pohvaliti kolektivni trud igralcev, trenerjev, direktorjev in zaposlenih v klubih, ki so se odpovedali delu plač, da bi tako zmanjšali predvideno finančno zagato. V tej smeri se želim tudi zahvaliti radodarnosti članov, ki so klubu izrazili svojo namero, da se odpovejo svojim pravicam zaradi prekinitve tekmovanj. V tem pogledu bodo v naslednjih dneh prejeli izjavo kluba, v kateri bodo predstavljene različne možnosti, ki se članom s sezonskimi vstopnicami ponujajo kot kompenzacija za tekme v sezoni 2019/20, ki bodo na sporedu za zaprtimi vrati,"je še dodal.

"Že imamo datum za nadaljevanje nogometne La Lige. Tekme, ki jih moramo še odigrati, bomo odigrali brez naših navijačev na tribunah. Zato smo sprejeli odločitev, da bomo vse tekme igrali na stadionu Alfredo Di Stefano v našem Ciudad Real Madrid (klubskem centru, op. a.), kjer bomo v vlogi domačina. Ta odločitev nam bo omogočila nadaljevanje gradbenih del na stadionu Santiago Bernabeu. Še enkrat želim izraziti mojo globoko zahvalo za njihovo predanost in zvestobo v teh izjemno težkih časih. Ostali bomo enotni in z upanjem, da bomo kmalu na našem stadionu Santiago Bernabeu spet doživljali čustva, ki so tako unikatni za vse, ki so 'madridisti'. Danes bolj kot kadarkoli želim vam in vašim ljubljenim zdravje in upanje, da bomo skupaj premagali te težke čase. Močan objem."