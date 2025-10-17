Svetli način
Perez prepričal Modrića, ki načrtuje povratek v Madrid

Madrid, 17. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
J.B.
Izjemni Luka Modrić tudi pri 40 letih ne kaže znakov staranja, saj je med najboljšimi posamezniki Milana, ki zaseda visoko tretje mesto v Serie A. Legendarni hrvaški vezist pa očitno že razmišlja tudi o obdobju po koncu kariere. Kot poročajo španski mediji, naj bi načrtoval povratek v madridski Real, kjer je preživel najboljša leta svoje kariere.

Luka Modrić ne kaže znakov staranja. Pri 40 letih je še vedno med najboljšimi vezisti na svetu.
Luka Modrić ne kaže znakov staranja. Pri 40 letih je še vedno med najboljšimi vezisti na svetu. FOTO: AP

Luka Modrić je sprejel povabilo Florentina Pereza, da se po koncu kariere vrne k belemu baletu in tam deluje kot trener ali ambasador kluba, poroča spletna stran Defensa Central. Modrić je za madridskega velikana igral med letoma 2012 in 2025, ko je osvojil neverjetnih 28 lovorik, od tega šest v Ligi prvakov. Skupno je za galaktike zbral 597 nastopov, 43 golov in 95 asistenc. 

Različni španski mediji pri tem dodajajo, da 40-letni vezist po koncu igralske kariere načrtuje leto dni premora, v katerem naj bi se povsem osredotočil na družino, nato pa se bo posvetil izpitom za pridobivanje trenerske licence. 

Sodelovanje z mladimi nogometaši je Modrićeva velika želja in bi hkrati predstavljalo odličen začetek njegove trenerske kariere, še pišejo mediji na Iberskem polotoku.

V Madridu je osvojil rekordnih 28 lovorik.
V Madridu je osvojil rekordnih 28 lovorik. FOTO: Profimedia

Trenutno je nogometaš Milana povsem osredotočen na predstave v rdeče-črnem dresu. Velikanu s San Sira gre letos, tudi zahvaljujoč odličnim Modrićevim predstavam, nad pričakovanji. Milančani v italijanskem prvenstvu zasedajo tretje mesto in so le dve točki za vodilnima Napolijem in Romo. 

Trenutna pogodba ga na Milan veže do konca aktualne sezone, a jo lahko na svojo željo podaljša še za eno leto. 

Velik cilj pa Modriću predstavlja tudi igranje na svetovnem prvenstvu prihodnje poletje, ko naj bi načrtoval dokončno slovo od hrvaške reprezentance, za katero je doslej zbral že neverjetnih 192 tekem. Debitiral je leta 2006. 

