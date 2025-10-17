Perez prepričal Modrića, ki načrtuje povratek v Madrid

Luka Modrić ne kaže znakov staranja. Pri 40 letih je še vedno med najboljšimi vezisti na svetu.

Luka Modrić je sprejel povabilo Florentina Pereza, da se po koncu kariere vrne k belemu baletu in tam deluje kot trener ali ambasador kluba, poroča spletna stran Defensa Central. Modrić je za madridskega velikana igral med letoma 2012 in 2025, ko je osvojil neverjetnih 28 lovorik, od tega šest v Ligi prvakov. Skupno je za galaktike zbral 597 nastopov, 43 golov in 95 asistenc.

Različni španski mediji pri tem dodajajo, da 40-letni vezist po koncu igralske kariere načrtuje leto dni premora, v katerem naj bi se povsem osredotočil na družino, nato pa se bo posvetil izpitom za pridobivanje trenerske licence.

Sodelovanje z mladimi nogometaši je Modrićeva velika želja in bi hkrati predstavljalo odličen začetek njegove trenerske kariere, še pišejo mediji na Iberskem polotoku.