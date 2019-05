Perez še dodatno 'začinil' spor z Ramosom: Naj odide, a zanj bodo plačali

V posebni radijski oddaji 'El Transistor' na Onda Cero je prvi mož kluba s slovitega Santiaga Bernabeua Florentino Perez spregovoril o številnih aktualnih temah, ki se tičejo preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 13-kratnih evropskih klubskih prvakov.



Dotaknil se je tudi odnosa, natančneje spora, s kapetanom Sergijem Ramosom, ki po predsednikovih besedah lahko zapusti madridski Real le ob plačilu v pogodbi natančno navedenega odškodninskega zneska, ki znaša vrtoglavih 800 milijonov evrov. Dejstvo je, kar je med drugim priznal tudi Perez sam, da je v minulih dneh prišlo do 'šuma' v komunikaciji z legendarnim branilcem 'belega baleta', ki želi po 14 letih spremeniti klubsko okolje. "Klubsko osebje se je pred dnevi zglasilo v moji pisarni in mi predstavilo željo Sergia Ramosa. Odvrnil sem jim, da je to možno le ob plačilu ustreznega odškodninskega zneska, ki je že nekaj let jasno in natančno določen v pogodbi. Tudi v pogovoru na štiri oči sem mu dal jasno vedeti, da bodo njegovi potencialni snubci morali priti na pogajanja v Madrid in predstaviti svoje želje. To bil bil največji precedens v zgodovini našega kluba in nogometa sploh, če bi uslišali kapetanovo željo in ga pustili v drug klub brez evra odškodnine," je odločno poudaril Perez, ki za primer dobrih odnosov navaja sporazumno prekinitev pogodbe s Cristianom Ronaldom.