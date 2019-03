Perez se želi pobotati z Ramosom, Mourinho trenutno nima podpore

Po nekaterih informacijah bo tekma z Valladolidom ta konec tedna zadnja za trenerja madridskega Reala Santiaga Solarija, ki bi ga predsednik kraljevega kluba Florentino Perez še vedno lahko odstavil tik pred odhodom na gostovanje. Veliko prahu so dvignila četrtkova razkritja o prerekanju predsednika s kapetanom Sergiem Ramosom, s katerim naj bi Perez želel zgladiti nesoglasja.

Florentino Perezin Sergio Ramossta "poskušala zgladiti nesporazum", ki je nastal po bolečem torkovem izpadu v osmini finala Lige prvakov. Real Madrid je brez svojega kapetana, ki je bil kaznovan zaradi prejetega rumenega kartona na prvi tekmi, prepričljivo izgubil z Ajaxom in se po treh zaporednih slavjih v najelitnejšem evropskem tekmovanju letos poslovil že na prvi stopnički izločilnih bojev. TEKMA Perez je po obračunu oštel nogometaše članskega moštva in njihovo predstavo označil za "sramoto", to pa je po poročanju madridskega dnevnika ASprivedlo do reakcije Ramosa, ki je na grožnjo, da ga bo vrgel iz kluba, predsedniku odgovoril s predlogom izplačila pogodbe. Dan kasneje ASporoča, da je Perez poklical Ramosa in želel s kapetanom razčistiti nekatere reči, ki so se med njima nabrale v zadnjem času.

Perez (desno) med finalno tekmo klubskega svetovnega prvenstva v družbi predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina. FOTO: AP

Solari le še v Valladolidu, lahko odide že prej

"Sergio Ramos je predsedniku v tem pogovoru zagotovil, da so igralci kljub zadnjim neuspehom povsem predani temu, da vrnejo Real Madrid tja, kamor spada, in to kar se da hitro,"piše madridski športni časnik. "Predsednikova želja je, da čim prej popravi odnos s kapetanom ekipe, da bi tako igralcem sporočil, da imajo s častne tribune podporo vodstva v tem slabem trenutku za Real Madrid,"dodaja AS. Pomembno vprašanje v teh trenutkih je seveda tudi usoda trenerja članskega moštva Santiaga Solarija. Po zadnjih informacijah bi lahko vodil še tekmo na gostovanju pri Real Valladolidu ta konec tedna, a ni izključeno, da bi Perez že prej končal sodelovanje z že drugim trenerjem v tej sezoni, ki je na čelo članskega moštva sredi novembra napredoval iz B-ekipe po slovesu Julena Lopeteguija. Mourinho pripravljen na povratek

Zadnje informacije govorijo zgolj o povratku Joseja Mourinha, čeprav naj bi Real poskušal nazaj zvabiti tudi trofejnega Zinedina Zidana, ki je svoj položaj lani presenetljivo zapustil kmalu po osvojenem tretjem zaporednem naslovu v Ligi prvakov. Nič ne kaže na to, da bi bil Zidane še drugič v karieri pripravljen Madridčane prevzeti sredi sezone, čeprav se mu je ta priložnost leta 2016 ponudila v mesecu januarju, zdaj pa se že bližamo sredini marca.

Perez z Realovima zvezdnikoma Ramosom (levo) in Luko Modrićem ter nekdanjim članom kraljevega kluba Cristianom Ronaldom. FOTO: AP