Perez sporočil, da se obeta velika čistka v Realu

"Seveda so to le odškodnine, še pomembnejše pa so plače in predsednik Florentino Perez je sprejel odločitev o prodaji sedmerice, prikimal pa mu je tudi Ancelotti," se ponavlja španski medij in končno objavlja imena "veličastne sedmerice", ki je na izhodnih vratih Reala. "Gareth Bale, Marcelo, Isco, Luka Jović, Mariano Diaz, Dani Ceballos in Jesus Vallejo. To so imena, ki so jim dnevi pri Realu šteti."



Bale zasluži 28 milijonov evrov letno, Marcelo 16,5 milijona, Isco pa milijon manj od Brazilca. Luka Jović je na 10 milijonih evrov letne plače, Mariano na devetih, Ceballos jih zasuži sedem, Vallejo pa letno v žep pospravi točno šest milijonov evrov. "Na vse to je treba dodati še Edena Hazarda, ki bo moral, slej ko prej, najti nov klub. Tudi on zasluži letno 30 milijonov evrov in ko vse zberemo, pridemo do okrogle številke 300 milijonov evrov, koliko Real potrebuje za spomladansko letno čiščenje," je bil za konec slikovit ABC.