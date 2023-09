Perez že izbral Ancelottijevega naslednika

Mnogi so tako prepričani, da bo po koncu letošnje sezone, v katero je Real vstopil z uvodnimi petimi zmagami in porazom v domačem državnem prvenstvu ter zmago na otvoritvi novega tekmovalnega obdobja v elitni Ligi prvakov proti berlinskemu Unionu (1:0), 63-letnega Carla Ancelottija na klopi madridskega velikana zamenjal nihče drug kot nekdanji član moštva s Santiaga Bernabeua Xabi Alonso .

Glede na to, da je že dalj časa jasno, da bo nekdanji trener Juventusa, AC Milana, Paris Saint Germaina, münchenskega Bayerna, londonskega Chelseaja, Napolija in Evertona poleti naslednje leto prevzel vlogo selektorja brazilske izbrane vrste, ne čudi namera gradbenega mogotca na čelu Reala, da čimprej izbere oziroma določi Italijanovega naslednika.

Kocka je očitno padla na nekdanjega zvezdnika Liverpoola in Reala Xabija Alonsa, ki piše čudovito trenersko zgodbo na klopi Bayerja iz Leverkusna. Ta je ob boku serijskega nemškega državnega prvaka Bayerna iz Münchna trenutno vodilna zasedba tamkajšnje Bundeslige, omenjena kluba imata namreč po petih odigranih prvenstvenih krogih trenutno 13 točk na svojem kontu.

"Alonsov trenerski rokopis je še kako viden pri vodenju Bayerja in kot takšen ni ostal neopažen. Vemo, da je Perez veliki ljubitelj nekdanjih zvezdnikov – tako igralskih kot trenerskih – madridskega Reala in da so ti prvi v čakalni vrsti za prevzem trenerskega dela pri Realu. Predsednik kluba verjame, da je Alonsov sodoben pristop nogometu nekaj, k čemur mora stremeti v prihodnje 15-kratni evropski klubski prvak," so med drugim izpostavili pri Radiu Marca.