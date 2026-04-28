Perez želi na klop Real Madrida vrniti Mourinha

Alvaro Arbeloa je trenerski položaj pri Real Madridu zavzel januarja, ko so se galaktiki nekoliko presenetljivo po vsega sedmih mesecih razšli s Xabijem Alonsom. Kot vse kaže, bo Arbeloa na vročem stolčku zdržal še manj kot njegov predhodnik. Alonso je odvodil 34 tekem, na katerih je v povprečju beležil 2,24 točke na tekmo. Za trenutnim trenerjem je doslej 11 tekem manj, na obračun pa v povprečju vknjiži 1,91 točke.

Španski mediji pišejo, da bodo pri Real Madridu, ki bo še drugo sezono zapored sklenil brez osvojenega prvenstvenega naslova, pokalne lovorike ali Lige prvakov, poleti iskali novega trenerja. Končno odločitev bo sprejel predsednik kluba Florentino Perez, kar pri belem baletu ni običajna praksa – pri iskanju naslednika Carla Ancelottija je imel lani glavno besedo generalni direktor Jose Angel Sanchez. Perez naj bi se najbolj nagibal k temu, da se v špansko prestolnico vrne legendarni Jose Mourinho. Portugalec je kraljevi klub vodil med letoma 2010 in 2013 ter z njim po enkrat osvojil špansko prvenstvo, španski pokal in španski superpokal. Zgodovinska je bila sezona 2011/12, ko je Real Madrid vknjižil rekordnih 100 točk in dosegel rekordnih 121 zadetkov. Kljub temu da je Mourinho v trenerski karieri s Portom in Interjem osvojil Ligo prvakov, se je od Madridčanov poslovil brez omenjene lovorike.

Brez poraza, brez trofeje

Mourinho se je septembra po četrt stoletja vrnil na klop Benfice. Ta je letos nastopala med evropsko elito in se prebila v dodatne kvalifikacije za osmino finala, kjer jih je čakal prav Real Madrid. Portugalci so dvakrat minimalno izgubili in posledično pozornost preusmerili na domače prvenstvo, kjer še zmeraj ne poznajo poraza. Kljub temu bodo sezono skoraj zagotovo sklenili brez lovorike. Tri kroge pred koncem prvenstva za vodilnim Portom namreč zaostajajo za ogromnih sedem točk – Mourinhovi varovanci so ob 22 zmagah vknjižili kar devet remijev. Iz pokalnega tekmovanja so izpadli že v četrtfinalu, ko jim je žreb namenil Porto, ki je slavil z rezultatom 1:0.

Mnenja v Madridu deljena