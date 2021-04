Perez: Klubi iz Superlige ne morejo izstopiti

Predsednik Reala in tudi lige noče izdati podrobnosti pogodb, ki so jih podpisali vodilni možje 12 klubov, a je prepričan, da lige ne morejo kar tako zapustiti.

"Zdaj govorijo, da so jo, ampak v tem ni resnice, tekmovanje bomo zagnali kmalu, prvo pa moramo svoje načrte obrazložiti branilcem svojih ogromnih privilegijev. Evropska nogometna zveza na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom se z nami do zdaj ni hotela pogovarjati, njihove grožnje pa so proti načelu svobodne konkurence. Moramo si vzeti nekaj časa, da analiziramo strupene napade na nas," je dejal Perez, ki zatrjuje, da jih ni zapustil tudi glavni sponzor, ameriška banka JP Morgan.