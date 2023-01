Španski zvezdnik sam plačal, da lahko zopet igra za domačega tretjeligaša

Pri Deportivu so za Lucasa Pereza plačali okrogel milijon evrov, od tega je 500 tisoč šlo iz klubske blagajne, drugo polovico pa je pristavil kar nekdanji napadalec Arsenala.

34-letni napadalec se je od slovesu od Cadiza preko družbenih omrežij zahvalil navijačem kluba. "Cadistas (navijači Cadiza, op. a.), sem sem prišel pred enim letim z jasnim ciljem obstanka in dosegli smo ga. Rad bi se zahvalil navijačem, klubu in mestu za izkazano ljubezen. Vedno vam bom želel najboljše, zaslužite si," je zapisal Perez.

Španski napadalec velja za pravega nomada, sej je bil to že njegov 18. prestop v profesionalni karieri. Med drugim je igral tudi v Ukrajini, zagotovo najodmevnejši pa je bil njegov prestop iz Deportiva v Arsenal leta 2016. Topničarji so zanj odšteli kar 20 milijonov evrov, a Perez v severnem Londonu nikakor ni našel pravega ritma. Na 21 tekmah je dosegel sedem zadetkov in pet asistenc, zato mnogi še danes menijo, da bi mu moral Arsene Wenger ponuditi več priložnosti.