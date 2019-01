Perezova izboljšana ponudba za Dybalo: bo 108 milijonov evrov dovolj?

Ta naj bi s prvotnih 90 milijonov evrov poskočila na novih 108 milijonov, kar bi po poročanju otoških medijev lahko zadostovalo za izpeljavo enega najodmevnejših prestopov v zadnjem obdobju. "Real Madrid je v vsej svoji zgodovini iskal zgolj najboljše nogometaše na svetu. In Paulo (Dybala, op. p.) je eden od njih. Govorimo o zelo kakovostnem igralcu, čigar podaje 'imajo oči', je vsestranski nogometaš, ki lahko enako dobro kreira igro kot tudi zadeva. Ampak o kakršnihkoli podrobnostih ne bi govoril, saj ima Real odlično moštvo, ki se dviguje v formi," je za španske medije dejal predsednik Madridčanov Florentino Perez .

Na izhodnih vratih Bale in Asensio

Vodstvo 'galaktikov' morebiten prihod argentinskega napadalno usmerjena vezista na Santiago Bernabeuu povezuje s potencialnim odhodom dveh nogometašev, ki nista izpolnila pričakovanj. Govora je o Garethu Balu in Marcu Asensiu. Oba imata namreč težave s poškodbami, ki so očitno močno vplivale na njune predstave na zelenici, zato naj bi se po navedbah slovitega BBC-ja gradbeni mogotec na čelu Reala odločil za delno 'rekonstrukcijo' zmagovite generacije.



Toda madridski beli niso edini interesenti za Dybalove usluge, saj je tudi trener aktualnega angleškega prvaka Manchester Cityja Pep Guardiola že pred časom vodstvu kluba z Etihada izrazil svoje navdušenje nad odličnim Argentincem.