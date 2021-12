Perezova 'zmaga': Po desetih uspešnih letih z Anfielda na Santiago Bernabeu?

Pred nekaj več kot mesecem dni je Michael Edwards, ki je po mnenju karizmatičnega nemškega stratega rdečih Jürgena Kloppa eden od najzaslužnejših za igralski in posledično rezultatski preporod Liverpoola v zadnjih letih, v pogovoru za otoške medije izjavil, da je morda napočil čas za spremembo delovnega okolja.

"Verjetno se boste strinjali z menoj, da je deset let kar dolga doba za preživeti na katerem koli delovnem mestu. Ko pa to preslikamo na nogomet, je omenjeno obdobje glede na številne pritiske, ki jih takšno delo prinaša, pravzaprav nekaj edinstvenega in obenem prava redkost," je med drugim dejal za zdaj še športni direktor evropskega klubskega prvaka izpred dveh let, s čimer je med vrsticami dal jasno vedeti, da ga po letošnji sezoni mika odhod s kultnega Anfield Roada. Na to vse bolj namigujejo številni evropski mediji, med njimi tudi ugledni The Independent, ki je šel še korak dlje in razkril, da naj bi bil Edwards glavna 'tarča' predsednika madridskega Reala Florentina Pereza.